新北部分路段因積淹水封閉 提醒民眾改道

新北市府今午後宣布，因豪大雨造成許多路段淹水，包括二重疏洪道南北向（疏洪一路至疏洪十路） 及四號、五號、六號、九號、三重越堤道（IKEA越堤道至重新橋）等路段道路段已因淹積水封閉，提醒民眾提早改道。

另，新北市包括淡水古蹟博物館、十三行博物館及新北市立圖書館石門分館、三芝分館、金山分館、萬里分館、水碓分館、竹圍分館、淡水分館今日休館。

(中時)