小港機場取消及延誤10班機

中時
高雄》小港國際場取消及延誤班機10班（照二 ）
受北台灣暴雨影響，部分班機轉降高雄小港機場。（呂素麗翻攝）
高雄》小港國際場取消及延誤班機10班（照二 ）
受北台灣暴雨影響，高雄小港機場宣佈取消及延誤班機表。（呂素麗翻攝）

受到北台灣暴雨成災影響，高雄小港機場下午宣佈取消飛往澎湖馬公、望安及金門的3個班機，另延誤有7班，包括日本飛高雄及由高雄起飛的班機。

取消的3班是下午5點35分由高雄飛馬公、中午12點10分高雄飛金門及上午10點20分高雄飛澎湖望安。

延誤的班機除了1班由日本飛高雄外，包括由高雄飛往香港、新加坡、馬公及金門等地的班機。

另部分原訂飛往桃園、松山機場航班，上午也紛轉降高雄小港機場，高雄航空站副主任孫翼中表示，上午已有20架次轉降小港。

(中時)

關鍵字：高雄班機小港機場
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