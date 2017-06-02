冰品大戰開打 輕盈優格成為今夏主流

「芒果乾一杯」採限店販售，目前僅在COLD STONE板站門市獨家販售。（照片提供：台灣酷聖石）

「青爽一夏」首次融合愛文芒果與情人果，雙芒其下，口感酸甜宜人。（照片提供：台灣酷聖石）

Häagen-Dazs夏季優格新品包裝採用白色系，清爽可愛。（照片提供：Häagen-Dazs）

Häagen-Dazs門市店所販售的派對午茶，一次就可以吃到三款全新優格冰淇淋。（照片提供：Häagen-Dazs）

夏日氣溫不斷創新高，正是冰品需求的旺季，但若不慎吃下過多熱量，經過一個夏天往往也肥了一圈。針對想要消暑但又怕胖的民眾，業者不約而同推出以優格為底的冰淇淋，不僅脂肪含量降低，口感也更加輕盈爽口，再加上各式當季鮮果調味，今夏冰品讓你吃的開心，身體也少負擔。

COLD STONE抓緊芒果盛產時機再次迎來「芒果季」，以清爽口感出發，推出兩款芒果季經典冰淇淋－「青爽一夏」、「芒個莓玩」，以及限店新品「芒果乾一杯」優格冰淇淋。「芒果乾一杯」以愛文芒果製成的優格冰淇淋為底，搭配傳統米香，口感豐富且融入台灣味，滋味新穎。而「青爽一夏」則首次融合芒果與情人果，想要大啖芒果鮮甜與創意冰品結合，不可不試。

Hängen-Dazs則持續推陳出新，炎夏以天然優格系列搶入冰品市場，包含原味、草莓及夏威夷果仁等。與過去強調奢華的外觀不同，此次新品整體採白色系，搭配漸層色調，視覺上滿滿沁涼十分吸睛。在口味上，以優格獨有的酸甜，結合香滑濃郁的冰淇淋，清爽不甜膩。而除了零售通路，門市店也推出六款優格系列新品，從創意聖代到繽紛飲料，期望帶給消費者更多迎夏新選擇。

揭開盛夏序幕，比起用牛奶為原料的冰淇淋，優格冰淇淋熱量較低，且可增加體內益菌，成為愛美人士消暑的新選擇，加上搭配滿滿的新鮮水果，繽紛搶鏡，很容易就是眾人打卡上傳的新焦點。此波冰品大戰，輕盈爽口成為主流，優格風潮勢必將持續下去。

(中時)