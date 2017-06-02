冰品大戰開打 輕盈優格成為今夏主流
夏日氣溫不斷創新高，正是冰品需求的旺季，但若不慎吃下過多熱量，經過一個夏天往往也肥了一圈。針對想要消暑但又怕胖的民眾，業者不約而同推出以優格為底的冰淇淋，不僅脂肪含量降低，口感也更加輕盈爽口，再加上各式當季鮮果調味，今夏冰品讓你吃的開心，身體也少負擔。
COLD STONE抓緊芒果盛產時機再次迎來「芒果季」，以清爽口感出發，推出兩款芒果季經典冰淇淋－「青爽一夏」、「芒個莓玩」，以及限店新品「芒果乾一杯」優格冰淇淋。「芒果乾一杯」以愛文芒果製成的優格冰淇淋為底，搭配傳統米香，口感豐富且融入台灣味，滋味新穎。而「青爽一夏」則首次融合芒果與情人果，想要大啖芒果鮮甜與創意冰品結合，不可不試。
Hängen-Dazs則持續推陳出新，炎夏以天然優格系列搶入冰品市場，包含原味、草莓及夏威夷果仁等。與過去強調奢華的外觀不同，此次新品整體採白色系，搭配漸層色調，視覺上滿滿沁涼十分吸睛。在口味上，以優格獨有的酸甜，結合香滑濃郁的冰淇淋，清爽不甜膩。而除了零售通路，門市店也推出六款優格系列新品，從創意聖代到繽紛飲料，期望帶給消費者更多迎夏新選擇。
揭開盛夏序幕，比起用牛奶為原料的冰淇淋，優格冰淇淋熱量較低，且可增加體內益菌，成為愛美人士消暑的新選擇，加上搭配滿滿的新鮮水果，繽紛搶鏡，很容易就是眾人打卡上傳的新焦點。此波冰品大戰，輕盈爽口成為主流，優格風潮勢必將持續下去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。