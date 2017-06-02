T.O.P呼麻 YG社長不再關注引震驚！

T.O.P吸毒引來外界關注。（圖／達志影像）

BIGBANG成員T.O.P日前才剛入伍，沒想到隨即爆出他去年吸毒的消息，而所屬公司YG也出面證實並道歉，但這並不是BIGBANG首度有成員吸毒，加上T.O.P人氣高，吸毒消息一出，YG公司股價連帶受影響，現在就連YG社長都被眼尖網友發現沒追蹤他，態度引來討論。

T.O.P呼麻被逮一事震驚各界，而公司也已出面承認並道歉，只是在這敏感時刻，又有網友發現YG社長梁鉉錫的Instagram上沒有關注T.O.P，且他有關注G-Dragon、太陽與勝利，加上大聲沒使用 IG，T.O.P沒被社長關注就引來關注。

不少粉絲擔心梁鉉錫此舉是對T.O.P失望，但也有人認為也許他本來就沒有關注所有旗下藝人的IG，只是剛好在風頭上被放大檢視。至於T.O.P吸毒的代價，也有知情人士認為，也許他會和過去一樣涉嫌吸毒的G-Dragon一樣，罰款了事。

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(中時電子報)