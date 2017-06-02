17年來最嚴重 三芝暴雨成水鄉澤國

三芝多處路面汪洋一片，水深及大腿，民宅全泡在水中。（譚宇哲攝）

馬路湍急水流衝向低處民宅，險象環生（譚宇哲攝）

豪雨強灌三芝區，淡金路上汪洋一片（譚宇哲攝）

山坡地民宅一旁的菜園遭大雨灌滿，一旁民宅岌岌可危。（譚宇哲攝）

汽車冒險涉水而拋錨，民眾只好找人先將車推向高處。（譚宇哲攝）

氣象局發布豪雨特報，新北市一夜之間強降雨不斷，三芝區今天上午出現2000年象神颱風以來最嚴重淹水災情，多處路段水深及大腿，路上隨處可見拋錨熄火的汽機車，山坡地上的水田也遭大雨灌滿，水位倒灌至路面和民宅，位處低漥處的民宅遭湍急水流包圍，進出不得，險象環生。

家住三芝的陳先生表示，今天本來要去花蓮出差，清晨6點多就從三芝開車出門，不料雨勢太大路面積水過深，往淡水路上就發現有其他汽車拋錨，讓他不敢再往前，正要回頭卻發現往回程道路也已淹水，只好將車停在高處等水退去，受困到12點都還無法離開。

(中時)