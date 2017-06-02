豪大雨驟臨 故宮正館東側積水暫封閉
由於豪大雨驟臨，今日上午士林區時雨量超過85毫米，為台北市降雨量最大的區域。瞬間湧入雨量造成故宮正館東側大樓天花板漏水、地板積水情況。故宮成立災害應變中心，啟動應變作為，務求保護文物及遊客安全。
故宮指出，目前確認展場所有文物皆安全無虞，惟為確保文物安全，中午開始正館東側所有展廳封閉，典藏單位全面進駐並進行文物逐一檢查的預防性工作。
此外，由於地面濕滑，為確保所有參訪遊客的人身安全，故宮目前已緊急暫時關閉東側正館地下一樓賣店區域及一至三樓走廊。今日參訪之遊客仍可免費入場參觀西側展覽，如已購票者，可至1樓售票櫃檯申請退票。造成遊客不便，故宮表示抱歉。
(中時)
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