女兒冒豪雨上課白跑 方文琳：要停課不能乾脆點？

方文琳不捨女兒冒雨赴校撲空，痛批政府政策慢半拍。(圖/本報系資料照)

受到梅雨鋒面與西南氣流發威影響，北部清晨開始下起暴雨，多處地區傳出慘重淹水災情，各縣市也陸續發布停班停課消息，不過藝人方文琳則在臉書為女兒抱不平，因為女兒千里迢迢趕到學校時，校方才宣布要停課，讓她直呼政府做事不乾脆。

今天受到暴雨影響，在擔心孩子安危前提下，方文琳一度要女兒別出門上課，不過由於下午有考試，在拗不過女兒堅持前往學校之下，只好提早載她出門搭捷運，未料女兒搭了捷運轉公車，千里迢迢塞到陽明山時，居然宣布停課訊息，這讓方文琳聽到差點沒暈倒，直呼「宣布上班上課都不能乾脆一點」。

方文琳臉書全文。(圖/方文琳臉書)

方文琳一席話，也直接說中不少家長的心聲，紛紛留言「沒辦法，政府官員爺們剛剛才睡醒呀」、「 無法，這就是政府的政策」，不過也有人持相反意見，「其實早公布晚公布，都會有人說話」、「魔人真多，是縣長的事情，關政府什麼事情」，只能說孩子的安危，永遠都是父母最擔憂的。

(中時電子報)