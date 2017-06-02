台日觀光論壇獨缺南高屏 綠營縣市轟中央

南部觀光資源豐富，今年卻缺席台日觀光論壇，當地觀光業者直呼可惜。圖為小琉球景色。(林和生攝)

同為綠營執政縣市，屏縣府觀傳處長黃建嘉不惜槓上觀光局。(林和生攝)

一年一度的台日觀光高峰論壇正在日本香川縣登場，全台各觀光業者及縣市政府皆遠赴日本參與盛會，台中市長林佳龍更率團親自前往，不過與會竟獨缺南高屏等縣市，連相關局處首長也是看到媒體報導才知悉論壇已經展開，讓3縣市不解，難道南高屏已經獨立？

同是綠營執政縣市，卻被觀光局遺漏，屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉不惜槓上中央指出，台日觀光盛會一直是縣市政府重點參與的年度行程，既然是兩國間的交流，應該各縣市都要邀請，難道政府宣傳台灣觀光只侷限在中、北部，這點觀光局應該出來說清楚。

於2008年在台北市首辦的「台日觀光高峰論壇」，歷年由台灣、日本兩國輪流舉辦，今年已經邁入第10屆，是兩國觀光界一年一度的盛事，6月1日已在日本香川縣登場。

過去透過台日觀光高峰論壇，達成包括台日天空開放、鐵道相互宣傳行銷等具體成果，而今年繼續以「邁向2020年達成台日雙向交流願景」為主軸，宣示將在2020年把台日兩方互訪及旅遊等人數，推向700萬人次高峰。

(中時)