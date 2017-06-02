豪雨成災 全台共計3失蹤3受傷
鋒面來襲，台灣各地瞬間降雨導致多處傳出災情，中央氣象局今（2）日清晨已針對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報。消防署統計，全台已有3人失蹤、3人受傷。
消防署指出，上午 10時50分基隆市中山區中和路大竿林仙公廟附近，種菜婦人遭大水沖走，目前持續搜尋中。
上午11時37分新北市八里區中華路266號機車騎士遭豪雨沖至涵洞中，也在持續搜救中；中午12時54分石門區草里805號附近3人淹水受困，1人沖走後失蹤、2人獲救。
12時13分基隆市基金一路沖6人受困於公車站救出6人，1女童命危，送林口長庚救治。
11時20分濱海公路88公里處貨櫃車翻覆駕駛受困，救出後送往基隆長庚救治；14時02分石門區尖子鹿路87號住宅後方土石崩落，遭掩埋1男性救出，送淡水馬階醫院救治。
(中時)
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