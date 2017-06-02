如何發現T.O.P吸毒？警方還原完整經過

警方先抓到練習生染毒，才循線揪出T.O.P也涉案。（圖／達志影像）

韓國人氣團體Bigbang成員T.O.P（崔勝鉉）昨(1日)爆出去年10月在家中3次呼麻遭逮，韓媒報導，警方原先鎖定的是一名YG娛樂造型師，之後才循線發現韓姓女練習生也染毒，從韓女口中得知犯案地點曾在T.O.P家，從韓女物品中確認她與T.O.P的關係後，才出動對T.O.P進行採驗毛髮的檢測，最後一舉捕獲。

據《Dispatch》報導，警方去年5月執行掃毒專案時，發現一名YG娛樂造型師也在其中，搜索造型師家中後，發現古柯鹼罪證確鑿，又由於該造型師是Bigbang、2NE1的御用班底，警方便把調查重心移往藝人，但沒確切證據，因此一時難以行動。

今年初，警方揪出韓姓練習生涉毒證據，女方在訊問中供出了T.O.P的名字，警方擔心證據不足就貿然將T.O.P貿然抓來驗毛髮會引發大眾不滿，便打算找出雙方之間更有力的線索，最後在韓女被沒收的私人物品中確認了她與T.O.P的關係，警方這才有信心採取行動。

今年4月，警方到京畿道成功採取到T.O.P的毛髮，檢驗出爐呈陽性，然T.O.P仍矢口否認染毒，相關人士表示，當時G-Dragon涉毒時，堅稱因是日本粉絲給的菸，不知道是大麻就抽了一口，最後法院以「G-Dragon吸食毒品並不是慣犯」判處緩刑，如今T.O.P堅稱抽的是「電子菸」，與G-Dragon的說法頗為雷同。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)