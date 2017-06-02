高雄林園耆老開講，傳承在地文史傳奇故事

林園地方耆老邱幸雄上台講述在地文史故事。（主辦單位提供）

家有一老，如有一寶！高市社會局鳳山長青學苑與林園區公所、李雨庭議員服務處合辦「地方耆老講古」，2日、6日分別在林園清水巖清水寺及頂厝先鋒廟登場，這是林園首次舉辦耆老開講活動，開放關心在地文史的民眾免費來聽長輩說書講古，了解林園3、400年來的發展歷程。

主辦單位之一李雨庭服務處表示，這項「林園耆老講古」活動，是鳳山長青學苑的人生分享周系列活動之一，別具意義，因為林園緊鄰高屏溪，不僅曾是魚米之鄉，從明清到日治時期，更是南部商業行政與文化中心，文史傳說尤其精彩，其中林半仙的故事還被電視台拍成單元劇，不過後來發展為「石化工業重鎮」，讓人逐漸遺忘林園的文史厚度。

這項「林園耆老講古」活動，6月規畫2場，今天上午先在清水巖清水寺登場，邀邱幸雄、戴健城主講清水寺與清水巖的故事及靈泉傳奇；第二場活動則將在頂厝先鋒廟，由周黃百千、黃蔡審主講周黃氏祖先落腳林園的經過，以及黃家百年楊桃樹故事。

李雨庭服務處指出，主講內容均是與林園有關的珍貴文史故事，感謝林園文化環保協會、清水嚴清水寺、頂厝社區發展協會與先鋒廟、林園圖書館合力協助促成，歡迎鄉親一起來聽耆老講古。

(中時)