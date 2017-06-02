高雄林園耆老開講 傳承在地文史傳奇故事
家有一老，如有一寶！高市社會局鳳山長青學苑與林園區公所、李雨庭議員服務處合辦「地方耆老講古」，2日、6日分別在林園清水巖清水寺及頂厝先鋒廟登場，這是林園首次舉辦耆老開講活動，開放關心在地文史的民眾免費來聽長輩說書講古，了解林園3、400年來的發展歷程。
主辦單位之一李雨庭服務處表示，這項「林園耆老講古」活動，是鳳山長青學苑的人生分享周系列活動之一，別具意義，因為林園緊鄰高屏溪，不僅曾是魚米之鄉，從明清到日治時期，更是南部商業行政與文化中心，文史傳說尤其精彩，其中林半仙的故事還被電視台拍成單元劇，不過後來發展為「石化工業重鎮」，讓人逐漸遺忘林園的文史厚度。
這項「林園耆老講古」活動，6月規畫2場，今天上午先在清水巖清水寺登場，邀邱幸雄、戴健城主講清水寺與清水巖的故事及靈泉傳奇；第二場活動則將在頂厝先鋒廟，由周黃百千、黃蔡審主講周黃氏祖先落腳林園的經過，以及黃家百年楊桃樹故事。
李雨庭服務處指出，主講內容均是與林園有關的珍貴文史故事，感謝林園文化環保協會、清水嚴清水寺、頂厝社區發展協會與先鋒廟、林園圖書館合力協助促成，歡迎鄉親一起來聽耆老講古。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。