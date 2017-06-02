彩繪宗師陳壽彝遺作 總趕宮廟門提審古物

兩扇舊廟門轉手文資處，雙方群聚廟前合影留念。（程炳璋攝）

中西區總趕宮出自陳壽彝手繪門神的廟門汰舊換新，舊門轉贈文資處保存，修復團隊謹慎包裝。（程炳璋攝）

有「人間國寶」之稱的民俗彩繪宗師陳壽彝過世5年，他的遺作陸續被文資處修繕保存，繼興濟宮廟門彩繪修復，總趕宮廟門汰舊換新，將兩扇他首度落款的舊門贈送給台南市文化資產管理處，官方找人修繕後，提交古物審議會作為台南市市定古物。

陳壽彝生前是寺廟彩繪宗師，曾獲國家薪傳獎，更是國家公告「傳統建築彩繪」藝術保存者，5年前以高齡80歲過世，他許多作品在寺廟不知文化保存重要性的情況下，直接丟棄，全台還有17間廟的門神出自陳壽彝手筆，台南僅剩十件，已修繕保存的只有北區的興濟宮與中西區的總趕宮。

陳壽彝父親是古都府城第一代名畫師陳玉峰，他長年當父親助手，後來接下父親棒子，1966年重畫父親留在總趕宮廟門的門神作品，並首度落款。

總趕宮廟門經過50餘年歲月摧殘，兩扇門的門神已斑駁，木門也不堪使用，廟方7年前請他二度重畫新門神，並汰舊換新。

總趕宮管理委員會主委邱晴霙表示，全廟已50年未作建醮，廟內供奉的倪聖公爺預計明年底將盛大舉辦相隔半世紀以來的建醮大會，才開始整理廟內文物，決定將陳壽彝落款的舊廟門送給文資處保存。

文資處強調重視對台南文化資產保存的重視，2日請來民間李志上修護團隊慎重包裝，以「修舊如舊」的原則帶回修復，將依照文化資產保存法提提古物審議會審議，作為市定古物保存。

(中時)