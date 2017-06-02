綠議員酒駕嗆警垃圾 黨籍又被「誤植」成國民黨

由於並非首次民進黨民代出事，黨籍變成國民黨，網友製圖嘲諷「好事民進黨，出事國民黨」。(公民1495行動聯盟)

前新竹縣民進黨主委、現任議員林昭錡，1日酒後駕車行經新竹市，疑不勝酒力，停車在公道五路快車道旁睡覺，警方獲報趕抵，他不但不配合調查，還嗆警垃圾。豈料，《民視》報導又「誤植」他黨籍為國民黨。由於並非首次民進黨民代出事，黨籍變成國民黨，網友製圖嘲諷「好事民進黨，出事國民黨」。

前新竹縣民進黨主委、現任議員林昭錡，1日酒駕後不但不配合調查，還嗆警垃圾，經多名警力壓制帶回，酒測值高達0.76毫克。林甚至口出狂言，要找新竹縣竹東警分局來帶人走，全案依公共危險罪嫌移送。

豈料，《民視》新聞又將他黨籍「誤植」為國民黨，網友找出之前民進黨民代童仲彥、王定宇、呂孫綾傳出負面新聞時，被《自由時報》及《三立》新聞「誤植」為國民黨籍畫面，製圖嘲諷「好事民進黨，出事國民黨」。

「公民1495行動聯盟」粉絲頁諷刺，自家民進黨出包，第一條守則先回垃圾不分藍绿，國民黨出包第一條守則先回，國民黨不倒台灣不會好。「中華民國反黑島屁童聯盟」粉絲頁也批評「民視張冠李戴不抹黑國民黨怎可以!!專騙中南部鄉親們讓他們更討厭國民黨，因很多人都只看民視新聞，更不會去查証他的黨籍是民進黨！」網友也留言「第幾次了，了不起。」

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(中時電子報)