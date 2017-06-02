疑路口未減速 兩車相撞5人受傷

34歲江姓男子駕駛銀色自小客車，今天凌晨2時許由高雄巿鼓山區明誠三路東往西向行駛至華榮路口，與24歲陳姓女子駕駛的灰色自小客車垂直相撞，銀車攔腰撞上灰車，導致對方失控，往前又撞上路邊路阻飾燈。

當時車上除了駕駛，均還各載兩名乘客，警方獲報前往處理，2名駕駛酒測值均為0，江男沒有受傷，但同車莊姓、蔡姓女乘客因輕微受傷自行到高醫就醫。陳女及乘客洪男、趙女頭部受創，3人分送高醫及聯合醫院，其中趙女傷勢較嚴重，但沒生命危險。詳細肇事責任將由交通大隊研判。

(中時)