帶頭飆車鬧事 高雄朱姓兄弟雙雙判刑

高雄朱姓兄弟檔多次帶頭飆車，弟弟「小朱」3年前9月率眾經過博愛路時，不滿蔡姓男子開車按喇叭，包圍對方後分持安全帽、BB彈攻擊，高雄地院審結，依共同犯妨害公眾往來安全等罪，判朱男等人1年6月不等徒刑；朱男哥哥「大朱」，去年底也因飆車鬧事被判刑1年3月。

(中時)