傳統領域排除私有地 環團批圖利財團

原民凱道抗議百日，地球公民基金會與立委高潞‧以用於凱道召開記者會，痛批「原住民族土地或部落規範土地劃設辦法」中排除私有地，而花蓮縣政府積極推動的瑞穗溫泉特定區計畫，大舉推動「莊園經濟」，恐致財團一步步侵占原住民傳統領域，威脅部落發展。

地球公民指出，儘管2013年曾修法，將特定農業區超過1公頃以上的飯店納入環評，但目前花蓮瑞祥部落「瑞穗春天國際觀光酒店」、「銀山莊渡假會館」、「黃家觀光旅館」、「東岡秀川遊樂區」等案，卻因為申請時間早於法制，無經健全環評，且總開發面積超過30公頃，房間數超過千間，恐對環境造成破壞。

此外，花蓮縣政府欲在部落進行溫泉特定區計畫，近兩年召開多次部落說明會，但地球公民指出，政府不斷以莊園經濟要族人買單，打著要保障族人發展權益的招牌，卻對各項用地使用權、公共設施規劃、最小開發規模的設定等，各種族人損益沒有明確交代。

今年2月，原民會公告傳統領域劃設辦法排除私有地，讓位於私有地的大型開發案不須取得部落知情同意權，也讓高潞‧以用痛批，瑞祥是只有幾百人的小部落，卻有這麼多的開發案，且皆為私有地，恐葬送原民權益，「合理懷疑政府是為了圖利財團」。

「要留給後代的，是那些高樓大廈，還是美麗的農田」，部落青年痛批莊園經濟將土地切割成塊狀，恐讓大量財團進入部落族人保留地，屆時部落該如何生存？地球公民基金會重申，原民會應該盡速退回錯誤的劃設辦法，將私有地列入傳統領域劃設範疇。

(中時)