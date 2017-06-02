中壢國小校門淹水 家長嘆：接小孩怎麼這麼難？

家長幫小孩撐傘，全身幾乎都濕透。（楊明峰攝）

有家長藍白拖因此掉了，索性拿在手上不穿了。（楊明峰攝）

民眾赤腳跨過淹水校門。（楊明峰攝）

家長豪大雨接送小孩，模樣狼狽。（楊明峰攝）

水深及腳踝，家長騎機車接送也要很小心。（楊明峰攝）

路過的騎士，宛如騎水上摩托車。（楊明峰攝）

水淹騎樓，讓商家連忙防汛。（楊明峰攝）

淹水最深處，近乎半個輪胎高。（楊明峰攝）

今上午降下豪大雨，桃園市中壢國小校門中午淹水，水深超過腳踝，不少家長接小孩放學時全身濕透，還有人的拖鞋一度遭水沖走，模樣狼狽，令不少人直呼：「接個小孩怎麼那麼難？」

不過同一條中立區延平路卻是兩個世界，另一端因地勢較高，水都集中流到校園門口，附近騎樓忙著以塑膠板隔絕水勢。居民說，10年前颱風後該處淹水至今，就這一次淹水，不知道當地排水怎麼了？而積水約在下午1時雨勢較小時，逐漸退去。

(中時)