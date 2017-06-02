強雨來襲恐缺水 量販、超市礦泉水4元
全台強大雨傳災情，量販、超市備足礦泉水、菜價也維持平穏，瓶裝水最低4元起、葉菜20元有找。
大潤發因部分地區原水濁度過高、淨水廠已暫停出水，北部超過萬戶停水，緊急調集礦泉水貨源，優先供應新北市地區的土城店、中和店、景平店及碧潭店，提前因應可能出現的搶水人潮。600毫升FP純水每瓶4元、悅氏礦泉水1500毫升24元、統一水事紀天然礦泉水5000毫升2桶特價98元。
另，預估若雨勢持續，下周市面上菜價可能受影響，但目前賣場內菜價仍持穩，空心菜、小白菜、青江菜、A菜等多數人必買蔬菜，每把20元有找，預期這兩天生鮮購買人潮可望增加至少2成。
愛買目前礦泉水有77折起的優惠，因應大雨特報，全台多備貨5公升以上的水2萬箱；愛買及愛買線上購物目前礦泉水貨量充足可供民眾選購。至於，菜價目前沒受影響，產銷履歷葉菜特價ㄧ包22元、有機葉菜特價3包99元。
(中時)
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