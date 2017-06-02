北部豪雨成災 蔡英文：各單位要嚴陣以待

今天上午北台灣豪雨成災，總統府發言人黃重諺說，總統非常關心，總統希望，各單位嚴陣以待，做好萬全因應準備，同時，無論是防汛、亢旱，行政部門都務必盤點各項政策，以及周延面對氣候變遷各項挑戰。

黃重諺說，稍早總統在行程上，透過幕僚了解相關單位及氣象動態、中央及地方應變狀況，總統認為，台灣面臨氣候變遷挑戰，特別是暴雨機率增加、發生機率提高，各單位要嚴陣以待，做好萬全準備。

(中時)