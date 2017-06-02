急診室的年輕「心」患者 7成為吸菸者
具致命性的心絞痛、心肌梗塞等「急性冠心症」，竟和吸菸有超大關係！國內一項調查顯示，超過4成的急性冠心症患者為吸菸者，40歲以下的急性冠心症患者，更近7成為吸菸者。醫師指出，菸品中的有害物質會引發血管血栓，加速動脈硬化而導致心肌梗塞，呼籲民眾儘早戒菸。
中華民國心臟學會理事長林俊立表示，臨床觀察發現，因急性冠心症而送來急救的患者，有相當多數是吸菸者。根據中華民國心臟學會的研究，分析3000多名急性冠心症患者，有42％為吸菸者；今年一項刊登於中華民國心臟學會雜誌的研究，發現40歲以下的急性冠心症患者，有68.7％有吸菸習慣，平均年齡更僅有35歲。
台灣高血壓學會理事長王宗道解釋，菸品中的有害物質會造成體內發炎，當中的自由基、過氧化物，會造成血管功能功能異常，引發血栓、血小板凝集異常，增加動脈硬化、心肌梗塞的風險。他強調，根據國外研究，每日吸菸超過20支者，因罹患心臟血管疾病而死亡的風險，較未吸菸者高出2.63倍，每日吸不到10支者，也高出1.87倍的心血管疾病死亡風險。
不少人擔心戒菸後會變胖，或總抱怨戒菸「愈戒吸愈多」。高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑說，主因之一是「用錯方法」，統計顯示，近8成吸菸者是靠「意志力」戒菸，但成功率不到5％，但若透過戒菸門診和藥物輔助，半年內逾3成癮君子戒菸成功，成功率較靠「意志力」戒菸者高出6倍。他強調，戒菸務必求助戒菸門診，避免重複走冤枉路。
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(中時)
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