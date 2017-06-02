洩密案 馬英九搬出大法官解釋 批「檢察官治國」

前總統馬英九被訴洩密罪，台北地院今再度開庭。（張鎧乙攝）

前總統馬英九被訴洩密罪，台北地院今再度開庭。（張鎧乙攝）

前總統馬英九被訴洩密罪，台北地院今再度開庭，馬有備而來當庭搬出大法官585號解釋，批評檢察官起訴他是濫權起訴、「檢察官治國」；蒞庭檢察官隨即反擊，馬是模糊焦點，只要他遵守法律不要洩露偵查中秘密就不會構成犯罪。雙方法庭交鋒、充滿火藥味。

(中時)