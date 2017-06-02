美國退出巴黎協定 府：不會因為美退出有任何改變

美國決定退出巴黎氣候協定，總統法發言人黃重諺今天表示，「我們努力不會因為美國退出而有任何改變。」

黃重諺指出，美國川普總統這項重大決定，總統也關心這項重大決定與台灣產生的各項影響。

黃重諺說，台灣儘管不是相關協定公約的遞約國，然而台灣各級政府及民間都參與聯合國氣候變遷公約組織的相關活動，並努力達成減碳的共同目標，「我們努力不諱因為美國退出而有任何改變」。

他說，作為國際社會的一份子，在各項國家整體政策上，五加二創新產業在內的經濟結構轉型到推動綠能發展等基礎建設更新，都以環境工作效能提升，確保發展環境永續為最重要原則，善盡對國際責任，對於國際社會及氣候變遷等相關架構發展及影響，政府會密切注意。

(中時)