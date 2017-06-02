聚焦研發眼藥新藥 中醫大與生技公司結盟

中國醫大校長李文華（左起）、彥臣生技公司董事長黃中洋，分別代表學校與產業簽署合作意向書。（翻攝照片）

隨著人口老化影響，眼科疾病的發生率也逐年攀升，為協力研發眼藥新藥，中國醫藥大學與彥臣生技公司攜手合作，未來盼藉由雙方專長提升研發能量，聚焦眼藥新藥的開發，盼造福更多患者。

中國醫藥大學校長李文華與彥臣生技公司董事長黃中洋分別代表學校與企業簽署合作意向書。李文華表示，透過這次產學合作結盟，將邀請享譽世界的青光眼藥發明家邱春億加入研發團隊，尤其，目前全球眼藥市場顯著增長，未來聚焦眼藥研發，盼透過合作協助台灣生技產業接軌國際。

黃中洋指出，台灣生醫市場具有相當市場潛力，且中國醫大在生醫科技與醫療器材領域研發能量充沛，有助於產業發展競爭力的提升，未來透過產學攜手，盼在醫藥生技的產品開發方面達到互補。

(中時)