統一獅、富邦悍將花蓮賽事 延期至6月4日

原定今天開打的職棒例行賽事統一獅與富邦悍將，因天候不佳，場地積水，賽事確定順延至6月4日。（張祈翻攝）

豪雨重創北台灣，花蓮今雖無災情傳出，階段性降雨則造成原定今天移師花蓮棒球場的職棒例行賽97場統一獅與富邦悍將交手賽事，因天候不佳，場地積水，賽事確定順延至6月4日下午13時05分，成為花蓮因豪大雨帶來的首件「災情」。

統一球團賽事一連兩天遇雨延賽，昨日才從斗六北上休息，原定今早搭車下花蓮，連同球員、教練、工作人員又因大雨困在台北等待台鐵復駛，雖與13時許順利搭車，一度傳出能如期舉辦，因花蓮階段性大雨，中職發文公告，受到天候不佳，場地積水影響，比賽順延至6/4（日）13:05，原場地花蓮棒球場（雙重賽）補賽。

(中時)