AirAsia暑期大促銷 農曆年出遊票可搶購

AirAsia Big Sale 2017暑期大促銷6月4日零時登場。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（2）日宣布，下週一（5日）零時起至2017年6月11日止，可用超值早鳥優惠價格預定2018年1月15日至2018年8月28日出發的機票，農曆年出遊現在就可搶購優惠票。

AirAsia BIG會員還可享有提早24小時優先預訂的權利，即6月4日0時起便可上AirAsia官網搶票，想搶先買到超值機票可要好好把握機會！6月29日起每週增加三班的台北-吉隆坡航線單程未稅新台幣1,388元起，由吉隆坡轉往澳洲僅要2,548元起，而熱門的台北-沙巴航線也僅要 1,188元起。

自開航之後就受到台灣人歡迎的台北-菲律賓航線，單程未稅899元起；5月起天天直飛的高雄-吉隆坡下殺單程未稅只要1,388起，經吉隆坡轉機至蘭卡威、普吉島等單程未稅只要2,348起。 明年農曆過年全家想一起出國就靠這一檔！

AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳(Siegtraund Teh Siew Foong)表示，AirAsia這次的Big Sale大促銷活動，是明年計畫旅行的最佳購票時機，AirAsia多航點的優惠票價，無論是長時間休息或者是短暫的周末度假，都能讓乘客們安排適合自己的最佳旅程。

預訂日期：2017年6月5日0時起至6月11日，BIG會員可享早24小時搶購。

出發日期：2018年1月15日至2018年8月28日。

優惠內容；全航線早鳥優惠，臺北直飛宿霧、馬尼拉單程未稅只要899元起，直飛沙巴、吉隆坡單程未稅1,188元、1,388元起，高雄直飛吉隆坡單程未稅1,388元起，經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅2,548元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅僅TWD 2,448元起。搭乘豪華平躺座位從臺北直飛吉隆坡單程未稅6,790元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合（Value Pack）還可再享約8折優惠。請前往AirAsia官網搶超值優惠票 。

(工商)