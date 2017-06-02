台鐵鶯歌桃園、七堵至四腳亭路段恢復通車

受到豪雨影響，桃園與鶯歌之間西正線也因水淹過軌面，台鐵在12時05分宣部縱貫鐵路西線暫時不通，12時22分雨水消退後，西線恢復通車；另七堵至四腳亭間東、西正線水淹過軌面，12時49分通報暫時雙不通，12時58分雨勢稍歇後，以時速15公里慢行方式恢復雙線通車。

11時55分平溪線十分與三貂嶺及11時57分三貂嶺與猴硐間西正線水淹過軌面，豪雨持續下仍暫時雙線不通。

(中時)