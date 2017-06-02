偷女內褲還穿上身紓壓 關2個月改不了他癖好
40歲李姓男子為紓壓，專到自助洗衣店偷女性內褲成癖，檢方為避免李再犯，押了他2個月，沒想到，釋放當天又再去偷，正當警方逮人時，李還竊笑要警等一下，因為還有1件正穿在身上，令警嘆說沒救了，被害印尼女看護得知內褲遭穿過，氣到差點昏倒，全案依竊盜罪送辦。
印尼女看護上月拿自身衣物到新興區八德路自助洗衣店洗衣、烘衣，才離開半小後再回來收拾，洗衣機內的衣物竟全數不見，因衣物沒了還要花錢再買，女看護急得向轄區中山派出所報案；警方調閱監視器，發現和女看護擦身而過的李男相當可疑。
警方調查指出，李男趁洗衣店沒人之際，把洗衣機內的衣物拿出，裝進大塑膠袋內，甚至在裝袋時，還先把1件女性內褲放進自己的口袋；警循線追了2週，終於鎖定到李的租屋處，日前持拘票上門抓人，李當時正在睡午覺，警查扣6件女性內褲，不料，警要帶人回警所時，李竟開口說等等，隨後進到廁所，脫下另件女內褲，讓警方看了傻眼。
警方說，李男離婚7年多，育有1名13歲女兒，因長年無工作，女兒交由母親撫養，他獨自租屋在外，今年3月四處偷內褲，先後犯了多起，檢方以有再犯之虞，羈押關了2個月，沒想到，5月17日才將他放出來，卻又再犯案，李供稱，偷女性內褲都是用來紓壓。
(中時)
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