中市傳斷掌焦屍案逮一嫌 疑詐賭引殺機

一名保全人員昨天清晨（1日）行經台中市西屯13期重畫區內，在路邊發現一具雙掌被切斷的焦屍，警方獲報後到場勘驗未尋獲斷掌，在死者身上找到還被燒毀的證件，通知家屬指認為目前無業的56歲林姓男子，警方擴大調閱監視畫面清查死者交友對象，昨晚立即一家商務旅館內逮捕林姓嫌犯，但林嫌堅不吐實，警方不排除可能是「詐賭」引發殺機。

台中市西屯13期重畫區內驚傳斷掌焚屍案。（盧金足攝）

「嚇死人！」昨天凌晨2點50分，保全員行經13期重畫區時，在僑光科大附近的路上驚見一具焦屍，嚇得馬上報警，警方到場發現死者雙手掌被切斷，而且疑似被淋上汽油點燃焚燒，死者身上出現燒傷焦黑。

警方發現，死者上半身被燒灼的面目全非，只在其衣物口袋內找到一張證件，死者林姓男子，因被發現的地點在還未通車的13期重畫區內，只部分區域開放附近民眾出入，較少有車輛往來。

警方調閱路口監視器，發現案發前有一輛白色自小客進入，離去時間剛好在案發後，且駕駛隨後又換一輛休旅車開往北區停放後，徒步投宿一家商務旅館。

警方鎖定48歲林姓男子涉有重嫌，昨天晚上9時許布線在商務旅館逮捕，也在白色自小客內採到血跡，但還未尋獲凶器及死者斷掌。

警驗相驗後發現死者的雙手掌被割斷處都在在手腕，但在案發地點未尋獲斷掌，警方研判死者是在他處遭斷掌後，才載到重畫區內潑灑汽油焚燒，目前正在針對林嫌釐清案情。

(中時)