傅崐萁陪吳敦義台東現身 再轟蔡政府

吳敦義（右起）拜會台東縣副議長陳宏宗，花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚也現身。（黃力勉攝）

國民黨主席當選人吳敦義2日到台東，花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚也現身，陪同吳敦義拜會地方政治人物。傅崐萁強調，花東兩縣是難兄難弟，希望蔡總統能親自出面回答花東民眾的三問，不要流於政治口水。

吳敦義前往台東縣副議長陳宏宗辦公室拜會時，傅崐萁與徐臻蔚連袂現身，甚至比還在縣政總質詢的台東縣長黃健庭還早到現場，也引起一陣騷動，傅崐萁並一一向台東的議員們握手致意。

傅崐萁受訪時表示，花東兩縣是難兄難弟，總統蔡英文應該對花東民眾提出的三問直接回應，而非派出層級不夠的下屬單位來回答，不要有太多政治口水，蔡總統不願回答難道是心中沒有人民嗎？

傅崐萁發表約1分鐘的聲明後，立即轉身離去，對於記者提問概不回答。

吳敦義強調，傅崐萁縣長對於蘇花公路的說法不是沒有道理，有民眾主張藍色公路、靠船運替代道路，但一艘船僅能載400台車，需要多少船才能抒解上萬台車流？因此公路的改善仍是最重要的事。

(中時)