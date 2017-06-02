加強列管食安化學物 玫瑰紅B、皂黃、吊白塊

林全院長視察毒災應變裝備及食安化學物質。（環保署提供）

環保署表示，化學局已展開《毒性化學物質管理法》修法，將擴大列管化學物質，首先就是加強管理非法添加於食品化學物質，盤點13種近年來國內外曾發生食安事件的化學物質，如紅湯圓、豆干、潤餅皮中使用的玫瑰紅B、皂黃及吊白塊等，已將該等物質預告公告為毒化物列管，以管制業者輸入、製造、販賣、使用等運作行為，遏止非法流入食品。

環保署表示，成立環保署化學局之首要任務，就是參考聯合國「國際化學物質管理策略方針」的管理精神，研擬並推動我國化學物質管理發展策略，該局研擬提出了九大重點工作包括勾稽化學物質清單、強化風險評估擴大列管、構築食安防火牆、建立化學物質知識地圖、完備全國化學物質管理、設置毒物技術小組、設置事故監控及諮詢中心、建置毒化災專業訓場與教育宣導及整合民間防救災量能等。

環保署指出，我國民生使用之化學物質分散於各部會管理，有關資訊須進一步的整合，化學局肩負源頭管理的重要使命，目前已建置化學雲，整合強化各部會化學物質管理資訊，進行勾稽比對並提出預警通知，回饋各主管機關進行稽查管制，以防杜非法使用。

今日行政院長林赴環保署化學局視察業務，他期許，環保署化學局未來能透過部會合作模式，做好化學物質源頭管理，並透過專業高強度勾稽查核以防杜不法，並建立風險評估與溝通機制。

(中時)