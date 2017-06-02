全球首列虛擬軌道列車 亮相株洲

6月2日，由中車株洲電力機車研究所有限公司研製的全球首列虛擬軌道列車在湖南株洲首次亮相。（圖片摘自中新社）

中新社報導，由中車株洲電力機車研究所有限公司（中車株洲所）研製的全球首列虛擬軌道列車（智軌）2日在湖南株洲首次亮相。這一名為「智能軌道快運系統」的全新交通產品既能保持像軌道列車大載客量優勢，又不需要建造專有鋼軌，將為解決現代城市交通運輸難題提供新的選擇。

據中車株洲所智軌列車項目組組長馮江華介紹，智軌列車看似無軌，實則有軌，只不過採用了中車株洲所自主研發、全球首創的「虛擬軌道跟隨控制」技術。該技術通過車載各類傳感器識別路面虛擬軌道線路，將運行信息傳送至列車「大腦」（中央控制單元），根據「大腦」的指令，在保證列車實現牽引、煞車、轉向等正常動作的同時，能夠精準控制列車行駛在既定「虛擬軌跡」上，實現智能運行。

智軌列車長達30多米，堪稱馬路上的「巨無霸」。馮江華表示，超長車身並不妨礙列車的靈活性。該列車採用了多軸轉向系統等設計方式，使整台列車轉彎半徑與普通公交車相當，且比普通公交車輛的通道寬度更小，可以在大多數城市道路上通行。同時，智軌列車採用類似高鐵的雙車頭設計，省卻了掉頭的麻煩。

與現代有軌電車相比，智軌列車設計最高時速同樣為每小時70公里，但因為不依賴鋼軌行駛，一條運行線的建設周期僅需一年，能快速投入使用。另外，智軌列車還具有輕軌、地鐵等軌道列車的零排放、無污染的特性，並支持多種供電方式。

當天，株洲市官方宣佈，為智軌列車量身定做的中國首條智能軌道快運系統示範線路將進入實質規劃階段。根據規劃目標，該條示範線有望在2018年投入商業運營。

此外，智軌列車採用高鐵柔性編組的模式，能根據客流變化調節運力，比如採用標準的3節編組時，列車可載客超過300人，5節編組時可載客超過500人，能有效解決普通公交車載客量小的缺陷，大大提高運力。

與現代有軌電車相比，智軌還擁有絕對成本優勢。馮江華為記者算了一筆賬：目前，中國地鐵造價約為4至7億元（人民幣，下同）每公里，現代有軌電車線路造價約為1.5至2億元每公里，而「智軌」在與現代有軌電車運力相同的情況下，只需簡單的道路改造就能投入使用，整體線路的投資約為現代有軌電車的五分之一。

馮江華認為，以智軌列車為核心運載工具的智能軌道快運系統具有建設周期短、基礎設施投資小、城市適應性高、綜合運力強等優勢特點，是兼顧運能與投資的中運量軌道交通系統解決方案。

(中時)