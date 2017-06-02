鎖定在地客 潮港城攜手麗明打造英倫風婚宴會館

潮港城餐飲集團旗下的婚宴品牌「皇潮鼎宴」婚宴會館落腳員林大道，近日鷹架拆除後，新穎的白色建築外觀十分引人注目。（謝瓊雲攝）

看準員林人的消費力，潮港城攜手麗明營造在員林大道旁打造的第一座自建婚宴會館，外觀和宴會廳都主打奢華英倫風。（謝瓊雲攝）

會館後方的立體停車場。（謝瓊雲攝）

鎖定員林地區在地客群，潮港城餐飲集團攜手麗明營造，打造首座自建的頂級婚宴會館，主打奢華英倫教堂風格，七月初將正式開幕，但婚宴訂席已經接到明年6月。

員林市改制前，曾被譽為「全台最多億萬富翁」城鎮，億元存款高達400戶以上，不少政治家族、知名企業都設籍在員林地區，消費力驚人，但缺乏大型商城、購物中心，多數人習慣往台中消費。

皇潮鼎宴副總經理王君萍指出，過往有許多客人遠道從彰投至台中舉辦婚宴，身為潮港城旗下第三個婚宴品牌，向彰化縣農會承租下員林大道旁土地，租約15年，將原汁原味的頂級婚宴服務移師員林。

王君萍說，董事長丁晋爵基於對在地顧客群的尊重與回饋，希望成為員林人引以為傲的餐飲指標。地上三層樓建築，一樓為太陽百匯、活海鮮和7個商務包廂，二樓為挑高8米、可打通的4個宴會廳，同一餐別時段最多可承接1800名賓客用餐；三樓則作為行政和倉儲中心，會館後方則附設有4層樓的立體停車場。

借重麗明營造過往豐富的建築經驗，潮港城集團大手筆投資進軍員林，鎖定高階消費客群，七月初正式開幕後，9日就將有第一場婚宴，大日子的宴席也幾乎已被訂滿。

(中時)