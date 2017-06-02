鋒面將南移 台南市政府災變中心調升2級一階
台南市2日上午僅山區雨勢較大，部分地區可見陽光，南區氣象中心預測鋒面南移後，南部平地2日下午起至3日有豪雨等級以上的強降雨，山區更可能有大豪雨，台南市政府災害應變中心2日上午8時宣布調升2級一階，全市37個區公所同步開設。
南區氣象中心根據2日中午資料預測，鋒面雖然尚位於台灣北端，很緩慢的往南移動，鋒面中的對流發展非常強，造成很大的降雨和密集的雷電現象。
雖然2日上午南部降雨範圍不大，部分地區還可以見到陽光，僅有局部山區雨勢稍大。但隨著鋒面逐漸往南移動，加上西南氣流的影響，南部地區天氣仍非常不穩定，都有陣雨或雷雨，並有豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機會，尤其山區的降雨會更劇烈。
南區氣象中心預測未來一天內，南部平地列為豪雨區域，嘉義及高屏山區為大豪雨區域。
梅雨鋒面及西南氣流對臺灣地區帶來豪雨的影響，台南市政府根據南區氣象中心與成大防災中心的水情預測，2日上午宣布成立防災應變中心2級一階開設，並作出四點決議。
根據防災資料匯報，台南市24小時累積雨量將達200毫米，3小時內累積雨量可達100毫米，台南市長賴清德提醒，山區預防性撤離要依SOP機制啟動，水利、消防、工務及環保局先超前佈署，交通、警察、新聞處保持良好的橫向聯繫，市民與市府各相關單位隨時掌握天氣變化，及時因應。
(中時)
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