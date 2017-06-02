涉水出門三芝人怒了：自行宣布停止上班上課

豪雨襲擊，網友陸續「阮厝住三芝」粉絲頁貼出災情照片，許多家長早晨冒著風雨帶小孩上學，痛批市府反應慢半拍。（吳堂靖翻攝）

今（2）日豪雨雨勢驚人，短短10小時造成北海岸多區大淹水，民眾一早冒險涉水出門，才發現災情嚴重，上網PO出淹水照，大罵「市府官員還在睡覺！停課公告太慢宣布」底下網友為此吵翻天。

網友陸續在「阮厝住三芝」粉絲頁貼出災情照片，許多家長早晨冒著風雨帶小孩上學，認為市府反映慢半拍，不顧民眾安危，表示「為了小孩安全，我們早就自行停止上班上課」、「 人沒到沒關係，但可以先貼公告，不要讓大家冒著生命危險出門去」，也有網友指出「朱市長整夜沒睡，一大早就在三芝區公所了」，雙方爭論不休，共同心願都是能安全出門、平安回家。

(中時)