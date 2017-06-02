暴雨不斷 仁愛鄉力行產業道路又斷下午停班課
南投縣仁愛鄉山區雨勢不斷，原本路況不佳的投89線力行產業道路指標14.5公里，翠巒部落路段，落石坍方，雙向交通中斷，翠巒、華崗部落居民改道台8線中橫公路，而紅香溫泉部落聯外道路也塌陷，對外交通中斷，山區持續降雨，仁愛鄉公所下午已宣告停班停課，警方、公所呼籲民眾近日眾儘量避免山區活動。
西南氣流與滯留鋒面發威，仁愛鄉包括梅峰地區單日累積雨量達200豪米，部分路段出現坍方、路基流失災情，特別是原本路況即不佳的投89線力行產業道路更是柔腸寸斷，翠華村長高政光指出，指標14公里至16公里約3公里的路段，路況原本就很差，一早發現14.5公里處邊坡出現大型侵蝕溝，道路被土石淹沒，人車無法通行，已先通報縣府開口契約廠商進行搶修，但氣象局持續發佈大雨預告，依照目前山區雨勢，今日可能無法搶通，翠巒、華崗部落居外對外先改道台8線中橫公路，一旦中橫公路路斷，2部落恐又將成為孤島。
同樣是力行產業道路沿線的紅香部落一號橋路段，出現路基崩陷，人車無法通行，目前紅香、梅村部落斷電，裡面有許多耆老與幼童待援，而台14線公路南豐村路段、台14甲線公路翠峰路段出現零星坍方，公路總局二區工程處埔里工務段派工程車排除，可維持單線通車。奧萬大森林遊樂區聯外道路及能高越嶺古道西段目前也中斷中，南投林管處派員搶通中。
仁愛鄉公所與仁愛警分局呼籲，仁愛鄉山區大雨仍不斷，幾處土石流潛勢區道路隨時會中斷，提醒民眾這幾天儘量避免行駛力行產業道路，若無絕對必要也應避免前往山區野外活動，以免發生意外。
(中時)
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