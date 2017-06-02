玉山青棒、華南青少棒均遇雨延賽

玉山盃青棒與富邦金控青少棒，原訂今(2日)賽程均遇雨延賽，富邦金控青少棒賽B組的斗六球場賽程，延至6日原場地進行，決賽日也改至11日至14日舉行。

在台中台體大舉行的玉山盃青棒賽方面，原訂上午10時的桃園市對台中市之戰，則延至17日晚上6時同於台體大進行。

(中時電子報)