SpaceX發射再生天龍號 被閃電延誤
美國民間太空運輸公司SpaceX又要在「可重覆使用太空船」的研發上再下一城，準備將使用過的天龍號(Dragon)太空船再次首次射往太空，可以更節約太空任務成本。不過好事多磨，這項任務原本計畫在美東時間6月1日發射，卻遇到閃電妨害，必須等到至少星期六（6月3日）再進行。
太空網(Space.com)介紹，SpaceX的主力太空船是天龍號，這型太空船已經執行多次的太空站運補與發射人造衛星等工作。以往運輸太空船在完成任務後就會大氣層裡燒毀，留下的部分並不會再使用。不過天龍號有一層耐高溫的整流罩，可以防止太空船受損，因此SpaceX選了一台在去年9月曾經執行太空任務的天龍號，將它的整流罩換新，整理內部以後變成「再生天龍」(Reused Dragon)，準備讓它再次進入太空。
可惜甘迺迪太空中心的天候不好，一場在發射場附近的午後雷陣雨打亂了行程，擔心雷電可能會造成電子設備的損壞，因此暫緩發射。NASA官員解釋說，太空火前的飛行規則是：發射場和周邊地區在起飛前之前30分鐘內不能有打雷閃電的情況，偏偏「再生天龍」發射前25分鐘發生了這場雷擊，使得任務只能推遲到6月3日。
「再生天龍」的太空任務也是例行性的國際太空站運補工作，它裝載了近6000磅（2,700公斤）的物資，包括科學實驗用品、太空站營運零件和其他太空人的工作需要。
(中時電子報)
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