雷雨狂轟北海岸 金山磺溪橋硬生生斷裂！
北台灣今（2）日遭受大雷雨侵襲，新北金山、石門、三芝災情慘重，金山中山路上磺溪橋下午不敵湍急河水，硬生生被沖斷，目前現場已拉起封鎖線實施交管。
超大豪雨襲台，北海岸雨勢尤其驚人，石門區老梅國小有機農場區成一片汪洋，三芝部分地區淹水45公分，民眾通行困難，金山遊客中心淹半層樓高，清水溪、磺溪、員潭溪及萬里瑪鋉溪水勢暴漲，中山路上的磺溪橋還不敵夾帶泥沙的湍急河流，被硬生生沖斷。
繼宣布石門全區停班停課後，新北市府今日陸續再宣布，金山、三芝、淡水區、萬里及八里區也全面停班停課，停班課區數達到6區，北市士林區溪山國小也宣布停課。全台共計49校停課。
氣象局雨量數據顯示，今日截至15點30分為止，累積雨量前10名的地區依序為三芝643毫米、富貴角630毫米、水利署富貴角625毫米、三和571毫米、金山534毫米、大坪382.5毫米、淡水375毫米、鞍部328毫米、南天池357毫米、基隆339.5毫米。
(中時電子報)
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