大雨襲北台 桃猿兄弟戰4日同地雙重賽

大雨襲北台灣，原訂桃園球場賽事延賽。(本報資料照)

大雨強襲北台灣，包括雙北、基隆等地都傳淹水，原訂於2日晚間在桃園青埔開打的Lamigo桃猿與中信兄弟一役，因場地積水難退，確定順延，兩隊改於4日在原場地展開雙重戰，在上半季爭冠關鍵期，這幾場比賽至關重要。

梅雨季到來，中南部首當其衝，本周二(30日)在台南市的猿獅戰已經順延，今天原訂在花蓮的富邦與獅隊一役，也確定順延，這已經是本周第3天賽事無法舉行，目前唯一打成的比賽只有周三(31日)的兄弟與富邦的比賽。截至目前戰績，桃猿仍以6場半勝差領先兄弟，富邦3連勝，淘汰指數剩2。

(中時電子報)