傅崐萁再轟蔡 府：今有強大西南氣流 口水無助災情

花蓮縣長傅崐萁今再度「三問」蔡總統，心中有無花東人民？總統府發言人黃重諺表示，「我們今天有強大西南氣流，口水對災情是沒有幫助」。

黃重諺說，這一年來，不管是在既有的蘇花改等工程上，政府非常全力的在進行中，同時，相關進度也都有超前，包括在花東地區全線鐵路的全面系統性改善，這次也列入前瞻建設計劃中，最重要的國家軌道建設的一環，畢竟天災難免，這段期間所有國人，乃至政治人物，也是有在地立委不眠不休協調海陸備援機制的緊急體制來協助。

他表示，不管是花東鄉親、國人等相關輸運，也加開鐵路班次，有人付出，有人願意自這次災難期間貢獻力量，希望讓國人能獲得最好照顧，至於口水，真的不需要，這段期間應該好好幫助大家度過天災。

(中時)