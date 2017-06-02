明補上班 北市公車及復康巴士等同平日

因應端午節調整彈性放假，6月3日補上班，台北市公共運輸處考量通勤輸運需求指出，北市聯營公車（含通勤專車）將以平日班距營運，另各線休閒公車將配合上班日而停駛，但108路、108路區間車等除外，身心障礙小型復康巴士也正常運作提供服務。

公運處說，民眾若有其他路線資訊問題，可到台北市大眾運輸及公車路線查詢系統「大臺北公車」網站查詢、5284手機版網頁或台北市民當家熱線1999（外縣市：0227208889）詢問有關訊息。

(中時)