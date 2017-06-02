豪大雨來襲　員山子今年首次分洪

北部雨勢過大，員山子今日12時31分開始分洪，因水位超過63公尺，將超過的分洪進入隧道流到大海。（張穎齊攝）

北部雨勢過大，員山子今日12時31分開始分洪。（張穎齊攝）

豪大雨來襲，造成北部山區雨勢甚大，基隆、新北各地淹水情況嚴重，基隆河上游河川水位高漲，今日12時31分員山子開始分洪。

第十河川局表示，本次是今年第1次分洪，基隆河上游水位高漲，員山子於今日12時5分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。

河川局指出，由於上游山區雨勢不斷，24小時平均累積雨量高達130毫米，12時31分員山子水位已超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

員山子分洪管理中心表示，雖然今日豪雨造成市區淹水，但分洪工程已擋住基隆、汐止等北部山區的大量雨水，待分洪結束後將另行發布通知。

(中時)