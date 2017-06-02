反年改貼身嗆小英 府：放下辱罵標語 拿出改革主張
蔡英文總統連日行程遭到反年改團體抗議，總統府發言人黃重諺表示，呼籲這些朋友，放下手上辱罵不同意見者的標語，拿出對改革的主張，提出自己的訴求，讓成功的年金改革，助益所有的國人都能得到最好的照顧。
黃重諺強調，改革的過程中，歡迎並且期待各種寶貴的意見與想法，讓制度更健全，國人獲得更好的退休保障。關於這點，也感謝所有軍公教朋友對年金改革的體諒與支持。
蔡總統日前到屏東出席一場總統府音樂會，遭反年金改革團體在場外抗議，蔡總統今天上午到台中市參加水利署舉辦水利70週年慶活動，又遇上反年改團體軍公教退休約500人在場外陳情抗議。
黃重諺特對此表示，年金改革，攸關國家年金制度的永續，也攸關每一個國人退休後的經濟安全，不僅國人高度期待，為了讓年金制度免於崩壞的迫切危機，政府更需要全力以赴。誠如馬前總統說過「年金改革，今天不做，明天就會後悔。」現在的我們，只有改革，不能坐以待斃。
黃重諺說，對於近來極少數以各種不堪言語辱罵總統、攻擊不同主張者，甚或傳播各種網路謠言製造社會不安與對立，都不應該是民主社會負責任的公民應該有的行為，更無法獲得社會的認同與支持。
(中時)
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