李富城：豪雨才是檢驗五星市長的時候

新北市豪雨成災。（杜宜諳攝）

近日遠見公布施政滿意度，共有7名縣市首長獲得五星殊榮。不過，氣象主播李富城說，豪雨才是真正檢驗有沒有資格獲五星的時候。

《遠見雜誌》2017年「縣市長施政滿意度調查」結果出爐，七縣市首長獲得「五星」的殊榮，台南市長賴清德、高雄市長陳菊、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭及連江縣長劉增應蟬聯五星；桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅則是首度五星加身。

氣象主播李富城似乎對此頗不以為然，今早於臉書發文指，「豪雨才是真正檢驗你有沒有資格得到五星的時候」。他說，梅雨後期會有豪雨、暴雨，今日梅雨鋒面通過，局部地區豪雨，南部最為嚴重。

果不其然，今日全台暴雨，多處淹水成災，堪比颱風來襲；然而，此次災情較為嚴峻處，皆非受「五星」加持的地區，也不如李富城所預料，豪雨在南部最為嚴重，反而是北台灣飽受驟雨侵襲，特別是新北市與基隆市兩個地區。但梅雨鋒面今天才剛開始，之後幾天，西南氣流在南部的效應應該會更大。

新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市部份地區都因雨勢過大，暫時停班停課。新北市三芝區還降破十七年記錄，飆破500mm。截至下午3時，全台已有3人失蹤，分別在基隆、新北八里與石門。另在新北石門有一男遭土石掩埋獲救，基隆一女童遭沖走命危。

李富城一席話，讓網友忍不住說「到底在罵誰」、「朱立倫躺著也中槍」、「南部嚴重？平行宇宙嗎」，還有人酸說「離開大安區都是南部」。

(中時電子報)