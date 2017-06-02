山東校車燒死11兒童 經查為司機縱火

發生於5月9日山東威海隧道內的火燒車事故有13人遇難，其中11名為韓國國際學校兒童。圖為現場民眾拍攝的事故照片。（圖／新華社）

今年5月山東威海火車事故經查明為司機挾怨縱火，燒死的13人中包括司機本人、1名韓國學校幼兒園老師與11名兒童。（圖／新華社）

發生在今年5月9日的山東威海韓國學校校車於隧道內失火、造成11名兒童與一名教師死亡的嚴重事故，經大陸官方查明為司機不滿收入減少而蓄意縱火，起火點在司機座位下方，縱火司機已於車中身亡。

據山東威海市政府召開「威海5.09客車放火案偵辦和善後處置工作情況新聞發佈會」表示，韓國學校校車於隧道內失火案已告偵破，火災經查明是一場人為縱火案件，起因是司機叢威滋因加班補助與夜班費被公司停發，致收入驟減而心懷不滿，在加油站購買汽油後於行車進入威海環翠區陶家夼隧道時以打火機點火致災。該事故造成車上13名人員死亡，包括5名韓國兒童、6名中國兒童、1名幼兒園老師與縱火的司機。

早先的報導指出，當時校車與其他車輛發生碰撞，車體起火燃燒，車門打不開，乘客無法逃生。加上車禍在隧道中發生，消防車被卡在外頭，耽誤救援時間。現在經查明起火部位在司機後側地板處，司機座位下燃燒殘留物中找到打火聚風罩一枚，並於多處檢測出汽油殘留成分，是一起極端嚴重的個人暴力犯罪案件，案件排除電氣短路或是交通事故引發火災的可能性。

威海市政府指出，事故車輛為柴油客車，屬於威海公交集團旅遊出租分公司，被威海中世韓國國際學校租用於接送學生。

(中時電子報)