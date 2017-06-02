山東校車燒死11兒童 經查為司機縱火
發生在今年5月9日的山東威海韓國學校校車於隧道內失火、造成11名兒童與一名教師死亡的嚴重事故，經大陸官方查明為司機不滿收入減少而蓄意縱火，起火點在司機座位下方，縱火司機已於車中身亡。
據山東威海市政府召開「威海5.09客車放火案偵辦和善後處置工作情況新聞發佈會」表示，韓國學校校車於隧道內失火案已告偵破，火災經查明是一場人為縱火案件，起因是司機叢威滋因加班補助與夜班費被公司停發，致收入驟減而心懷不滿，在加油站購買汽油後於行車進入威海環翠區陶家夼隧道時以打火機點火致災。該事故造成車上13名人員死亡，包括5名韓國兒童、6名中國兒童、1名幼兒園老師與縱火的司機。
早先的報導指出，當時校車與其他車輛發生碰撞，車體起火燃燒，車門打不開，乘客無法逃生。加上車禍在隧道中發生，消防車被卡在外頭，耽誤救援時間。現在經查明起火部位在司機後側地板處，司機座位下燃燒殘留物中找到打火聚風罩一枚，並於多處檢測出汽油殘留成分，是一起極端嚴重的個人暴力犯罪案件，案件排除電氣短路或是交通事故引發火災的可能性。
威海市政府指出，事故車輛為柴油客車，屬於威海公交集團旅遊出租分公司，被威海中世韓國國際學校租用於接送學生。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。