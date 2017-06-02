豪雨成災 全台1死、2失蹤、3受傷

消防署統計，全台已有1人無生命跡象、3人失蹤、3人受傷。 （葉書宏攝）

（16：13更新）鋒面來襲，台灣各地瞬間降雨導致多處傳出災情，中央氣象局今（2）日清晨已針對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報，消防署統計，全台已有1人無生命跡象、3人失蹤、3人受傷。

消防署指出，上午11時37分，新北市八里區中華路266號前機車女騎士遭豪雨沖至涵洞中，下午2時59分尋獲，已無生命跡象，急救後宣告不治。

目前有3人受傷，12時13分基隆市基金一路6人受困於公車站，消防局救出6人，1名女童昏迷，送林口長庚救治。11時20分濱海公路88公里處貨櫃車翻覆駕駛受困，救出後送往基隆長庚急救。

下午2時2分石門區尖子鹿路87號住宅後方土石崩落，警消救出一名男子，送往淡水馬階醫院急救。

消防署指出，目前3人失蹤，消防持續搜救中；基隆市中和路仙公廟1名種菜老婦遭水沖走；石門區草里1名男子遭水沖走。

(中時)