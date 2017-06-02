與T.O.P吸毒女 被起底炫耀「我能抱你們歐巴們親」

警方從韓瑞希口中循線發現T.O.P涉毒。（圖／取自新浪韓娛微博；達志影像）

網友挖出韓瑞希曾炫耀「能抱著歐巴們親」。（圖／取自新浪韓娛微博）

韓國天團Bigbang成員T.O.P今年二月以義警身分入伍，沒想到昨(1日)爆出去年10月在家中呼麻3次的醜聞，且同場還有名女練習生，名叫韓瑞希，該女身分稍早被起底，除了身材火辣、參加過選秀節目《偉大的誕生》外，更有網友挖出她曾在IG炫耀說：「我能抱著你們歐巴們親」。

據韓媒報導，韓瑞希參加過選秀節目，一度有望以女團「gu9udan」成員身分出道，但最後落選，網友則挖出她則在IG發文炫耀說：「我能抱著你們歐巴們親，你們做不到吧？」語氣十分狂妄，話中的「歐巴們」更是引人關注，令人好奇與她過從甚密的藝人除了T.O.P外，還有那些隱藏版人物還沒被挖出。

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(中時電子報)