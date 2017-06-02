大統劣油消費求償案 法院動員70人大規模勘驗
大統劣油事件，社團法人台灣消費者保護協會為受害人求償案，台中高分院2日下午開庭勘驗大批消費者購買油品相關證據。台中高分院表示，首批動員近70人逐一勘驗500名消費者所提供的發票、單據及油品等事證，將確認所購買的油品是否為大統長基所生產。
社團法人台灣消費者保護協會為大統劣油案受害消費者3372人提出求償訴訟，一審大統長基公司須賠償新台幣9105萬餘元給2840名消費者。全案經上訴由台中高分院審理中。
台中高分院行政庭長郭同奇表示，因受害消費者人數眾多分階段進行勘驗，首波先進行500名消費者提出的相關證據，經動員近70名的書記官、法官助理協助法官，勘驗消費者是何時購買、所購買的油品是否為大統長基公司所生產，勘驗物包括有購買發票、單據，甚至有油罐及油品等。
(中時)
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