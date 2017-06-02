酸黃國昌不帶雨具？ 段宜康：比起「無遮勘災」自覺很孬

民進黨立委段宜康(左)、時代力量立委黃國昌(右)。(圖/中時資料照、黃國昌臉書/合成)

北台灣今（2）日遭超大豪雨襲擊，各地皆傳出災情，而選區包含金山、萬里的時代力量立委黃國昌，上午即至選區勘災，更在臉書PO出自己「濕身勘災」照，引起熱議。民進黨立委段宜康則在臉書發文，提到今天雨勢大到完全放棄騎車外出的念頭，更補一句，「比起人家的『無遮勘災』，自覺很孬。」讓人不禁聯想是在酸黃國昌。

黃國昌今早9時許結束立法院記者會後，就趕緊跑回選區勘災，黃並在臉書貼出現場照片，憂心地表示，「萬里金山地區豪大雨，多處道路中斷。目前員潭溪水位暴漲，養工處將暫時封鎖44號橋，請往來民眾小心安全。」從照片中明顯可見，黃國昌沒穿帶任何雨具，襯衫被雨淋濕成一片。

照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，許多人就紛紛質疑黃國昌此舉是在做秀，明明便利商店就可以買雨衣，何必刻意淋雨，是騙選票嗎？不過也有不少網友聲援，認為努力工作還被說成是在做秀，很無奈。

而段宜康則在臉書說道，今天暴雨如注，他放棄騎車出門的念頭，最後更補一句，「比起人家的『無遮勘災』，自覺很孬。」在黃國昌照片被各界討論的此刻，PO出這樣的貼文，顯得酸味十足。

(中時電子報)