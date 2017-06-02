故宮正館東側天花板漏水關閉 開放今日購票民眾退費

豪大雨勢讓台北故宮入口處階梯變成水道。(圖/國立故宮博物院 National Palace Museum)

今日參訪故客遊客仍可免費入場參觀西側展覽；如已購票者可至1樓售票櫃檯申請退票。(圖/國立故宮博物院 National Palace Museum)

北台灣今(2)日豪大雨驟降，多處地區傳災情，台北故宮正館東側大樓也出現天花板漏水、地板積水，中午起正館東側所有展廳封閉，目前已緊急暫時關閉東側正館B1賣店區域及1至3樓走廊；此外，故宮也宣布，今日參訪遊客仍可免費入場參觀西側展覽，如已購票者，可至1樓售票櫃檯申請退票。

故宮表示，由於豪大雨驟臨，瞬間湧入雨量造成故宮正館東側大樓天花板漏水、地板積水情況，所幸目前確認展場所有文物皆安全無虞。為確保文物安全，中午開始正館東側所有展廳封閉，典藏單位全面進駐並進行文物逐一檢查的預防性工作。

此外，為確保所有參訪遊客的人身安全，故宮目前已緊急暫時關閉東側正館地下1樓賣店區域及1至3樓走廊，另今日參訪遊客仍可免費入場參觀西側展覽，如已購票者，可至1樓售票櫃檯申請退票。

(中時電子報)